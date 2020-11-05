Душевой гарнитур Esko SCS5B

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Esko
|Тип товара
|Душевой гарнитур
|Душевая штанга (стойка)
|нет
|Наличие мыльницы
|да
|Наличие полочки
|нет
|Наличие крючка
|нет
|Диаметр ручного душа
|11 см
|Кол-во режимов ручного душа
|5
|Высота душевой штанги
|70 см
|Длина душевого шланга
|160 см
|Страна бренда
|Чехия
|Цвет
|хром
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