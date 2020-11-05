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Смеситель для кухни Voda Single SG 519

Артикул: 226287
Смеситель для кухни Voda Single SG 519
4 850 руб. 

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Артикул: 226287
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 5 лет
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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Коллекция Single
filter_noneТовар входит в коллекцию Single
БрендVoda
Тип товараСмесители для кухни
Аэратор в комплектеесть
Монтажнастольный
Форма изливатрадиционная
Удлинненый изливнет
Термостатнет
Поворотный изливда
Переключатель на фильтрнет
Встраиваемыйнет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машинунет
Кол-во монтажных отверстий1
Запорный клапанкерамический картридж
Длина излива183 мм
Держатель для душа в комплектенет
Выдвижной изливнет
Эко-режимнет
Материал корпусалатунь
Ручной душ (лейка) в комплектенет
Страна бренда Россия
Тип управленияоднорычажный
Высота излива238 мм
Ширина, см5
Высота, см36
Смеситель для кухни с высоким изливом. Материал латунь сантехническая кат. А. Керамический картридж 35мм. Излив поворачивается на 360°. Крепление на гайке.


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Самовывоз невозможен
Смеситель для кухни Voda Single SG 519 - по цене 4850 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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