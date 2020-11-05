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Смеситель для раковины Voda Shell SL 26

Артикул: 226282
  • Смеситель для раковины Voda Shell SL 26 - фото 1
  • Смеситель для раковины Voda Shell SL 26 - фото 2
Смеситель для раковины Voda Shell SL 26 - фото 1
Смеситель для раковины Voda Shell SL 26 - фото 2
3 800 руб. 

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3 580 руб. 

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Артикул: 226282
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 5 лет
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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Коллекция Shell
filter_noneТовар входит в коллекцию Shell
БрендVoda
Тип товараСмесители для раковины
Аэратор в комплектеесть
Встраиваемыйнет
Форма изливатрадиционная
Удлинненый изливнет
Термостатнет
Поворотный изливда
Переключатель на фильтрнет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машинунет
Монтажнастольный
Кол-во монтажных отверстий1
Запорный клапанкерамический картридж
Длина излива127 мм
Держатель для душа в комплектенет
Выдвижной изливнет
Эко-режимнет
Материал корпусалатунь
Ручной душ (лейка) в комплектенет
Страна бренда Россия
Тип управлениядвухзахватный
Высота излива162 мм
Высота, см23.5
Материал изготовления корпуса - латунь. Гибкаая подводка Способ монтажа - настольный


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Смеситель для раковины Voda Shell SL 26 - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 3800 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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