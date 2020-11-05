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Главная Смартфоны и телефония Внешние аккумуляторы ТTEC Внешний аккумулятор ТTEC PowerStones 5000mh 2X Trio gray

Внешний аккумулятор ТTEC PowerStones 5000mh 2X Trio gray

Артикул: 225711
  • Внешний аккумулятор ТTEC PowerStones 5000mh 2X Trio gray - фото 1
  • Внешний аккумулятор ТTEC PowerStones 5000mh 2X Trio gray - фото 2
Внешний аккумулятор ТTEC PowerStones 5000mh 2X Trio gray - фото 1
Внешний аккумулятор ТTEC PowerStones 5000mh 2X Trio gray - фото 2
2 470 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 225711
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БрендТTEC
Тип товараВнешний аккумулятор
Емкость, mAh5000
Одновременная зарядка двух устройствда
Макс. выходной ток, А2.1
Переходник на Apple 30 pinнет
Переходник на Apple 8 pin (Lightning)нет
Переходник на micro USBесть
Индикатор зарядаесть
Цветсерый
Вес, г332
Размеры, мм95х54х24/143.6х46.6х22.9
TTEC PowerStones Trio 2х5000mAh – это два портативных зарядных устройства и дополняющая их док-станция. Такой аксессуар подойдёт для семейной пары, родственников или друзей, проживающих вместе. Емкость каждого из гаджетов – 5000 мАч, что позволяет наполнить энергией один современный смартфон с мощной батареей. Защита от короткого замыкания. Пластиковый корпус.


Теги товара: На 5000 mAh.


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