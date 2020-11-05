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TTEC PowerStones Trio 2х5000mAh – это два портативных зарядных устройства и дополняющая их док-станция. Такой аксессуар подойдёт для семейной пары, родственников или друзей, проживающих вместе. Емкость каждого из гаджетов – 5000 мАч, что позволяет наполнить энергией один современный смартфон с мощной батареей. Защита от короткого замыкания. Пластиковый корпус.

Внешний аккумулятор ТTEC PowerStones 5000mh 2X Trio gray - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме на данной странице.