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Главная Парфюмерия и косметика Уход за лицом Эссенции для лица The Saem Эссенция пительная с экстрактом новозеландского льна The Saem Urban Eco Harakeke Essence 55мл

Эссенция пительная с экстрактом новозеландского льна The Saem Urban Eco Harakeke Essence 55мл

Артикул: 225464
  • Эссенция пительная с экстрактом новозеландского льна The Saem Urban Eco Harakeke Essence 55мл - фото 1
  • Эссенция пительная с экстрактом новозеландского льна The Saem Urban Eco Harakeke Essence 55мл - фото 2
  • Эссенция пительная с экстрактом новозеландского льна The Saem Urban Eco Harakeke Essence 55мл - фото 3
Эссенция пительная с экстрактом новозеландского льна The Saem Urban Eco Harakeke Essence 55мл - фото 1
Эссенция пительная с экстрактом новозеландского льна The Saem Urban Eco Harakeke Essence 55мл - фото 2
Эссенция пительная с экстрактом новозеландского льна The Saem Urban Eco Harakeke Essence 55мл - фото 3
1 590 руб. 
2 120 руб. 

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Артикул: 225464
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БрендThe Saem
Тип товараСыворотки и концентраты для лица
Активные компонентыэкстракт новозеландского льна
Возрастной диапазонвзрослый
КоллекцияThe Saem Urban Eco Harakeke Essence
Не содержитбез сульфатов, без парабенов
Применениенебольшое количество эссенции нанесите мягкими похлопывающими движениями.
Страна бренда Южная Корея
Тип коживсе типы
Тип средстваэссенция для лица
Эффект от использованияуспокаивающий, питающий, увлажняющий
Эссенция содержит экстракт Новозеландского льна (77%). Обладает успокаивающим кожу эффектом, смягчающим свойством и укрепляет структуру кожи. Не оставляет липкого ощущения, эмульсия мягкого, молочного типа. Помогает сохранить здоровье в глубоких слоях кожи. Имеет легкий естественный свежий аромат.


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Эссенция пительная с экстрактом новозеландского льна The Saem Urban Eco Harakeke Essence 55мл - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 1590 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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