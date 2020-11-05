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Содержит 8-цветочный комплекс 8%, водный раствор низкомолекулярной гиалуроновой кислоты, 13 липосомный комплекс Vita 2% и т.д.Премиумный раствор на основе нектара 8 цветов восстанавливает жизненную силу усталой кожи, обеспечивает интенсивное питание для укрепления эластичности кожи. Гиалуроновая кислота улучшает рельеф кожи, предупреждает и замедляет старение кожи, разглаживает морщины, эффективно увлажняют и защищают кожу. Липосомный витаминный комплекс повышает стабильность и эффективность усвоения ингредиентов кожей, способствует восстановлению яркого, чистого тона кожи.

Эссенция ампульная восстанавливающая The Saem Active Source All Renew Ampoule 2мл*30 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме на данной странице.