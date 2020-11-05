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Главная Парфюмерия и косметика Уход за лицом Лосьоны Эмульсии Ciracle Эмульсия для проблемной кожи Ciracle Anti Blemish Spot Emulsion 30мл

Эмульсия для проблемной кожи Ciracle Anti Blemish Spot Emulsion 30мл

Артикул: 225423
Эмульсия для проблемной кожи Ciracle Anti Blemish Spot Emulsion 30мл
720 руб. 
970 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 225423
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БрендCiracle
Тип товараЛосьоны и тоники для лица
Тип средстваэмульсия для лица
Полдля всех
Эффект от использованияувлажняющий
Возрастной диапазонвзрослый
КоллекцияCiracle Anti Blemish Spot Emulsion
Применениенанести эмульсию тонким слоем на проблемные зоны. Предварительно лицо необходимо очистить и тонизировать
Страна бренда Южная Корея
Объем, мл30 мл
Активные компонентысалициловая кислота, масло чайного дерева, масло семян подсолнечника, гиалуроновая кислота
Данная эмульсия обладает приятной текстурой, которая быстро впитывается, не оставляя на коже липкости. Она способствует лечению акне, сокращает локальные воспаления и препятствует появлению новых высыпаний. Кроме того, эмульсия не сушит кожу и не вызывает чувства стянутости. Наоборот, она увлажняет и успокаивает кожу, снимая покраснения и зуд. Эмульсия также нормализует работу сальных желез и помогает сделать кожу чистой и свежей, с гладким рельефом и здоровым ровным тоном.


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