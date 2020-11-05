8(812)426-98-99
Поиск по сайту
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 
Главная Парфюмерия и косметика Уход за волосами Шампуни для волос Deoproce Шампунь-бальзам 2 в 1 от выпадения волос Чёрный чеснок Deoproce Original Scalp Care 2 in 1 Shampoo Black Garlic 1000мл

Шампунь-бальзам 2 в 1 от выпадения волос Чёрный чеснок Deoproce Original Scalp Care 2 in 1 Shampoo Black Garlic 1000мл

Артикул: 225393
Шампунь-бальзам 2 в 1 от выпадения волос Чёрный чеснок Deoproce Original Scalp Care 2 in 1 Shampoo Black Garlic 1000мл
880 руб. 
1 180 руб. 

trending_down Уронить цену
Вы можете купить этот товар дешевле. Укажите свой e-mail и подпишитесь на нашу рассылку, цена на товар автоматически снизится:

790 руб. 

E-mail


Отправляя свои данные, вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности

или получить скидку просто так
Купить
+ 50 КэтКоинов
Артикул: 225393
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
Поделиться:
Получить подарок
БрендDeoproce
Тип товараШампуни для волос
Тип средствашампунь для волос
Тип волоссухие, поврежденные
Полдля всех
Эффект от использованияочищающий, восстанавливающий
Применениена влажные волосы нанести небольшое количество шампуня, равномерно распределить по всей длине волос, помассировать 2-3 минут, смыть теплой водой
КоллекцияDeoproce Original Scalp Care 2 in 1 Shampoo Black Garlic
Страна бренда Южная Корея
Объем1000 мл
Активные компонентыэкстракт черного чеснока
Шампунь-бальзам с черным чесноком подходит для всех типов волос, особенно рекомендован для сухих и ломких. Средство великолепно очищает волосы и кожу головы, а также оказывает интенсивное восстанавливающее действие. Улучшает кровообращение в коже головы и жизнедеятельность волосяных луковиц, тем самым способствует укреплению волос, предупреждает их выпадение и стимулирует рост. Экстракт чеснока регулирует работу сальных желез, поэтому предупреждает появление жирности волос и перхоти.


Смотрите также: Ампулы для волос, Бальзамы и кондиционеры для волос, Кремы для волос, Маски для волос, Масла для волос, Наборы для ухода за волосами, Пилинги для кожи головы, Спреи для волос, Средства от выпадения и для роста волос, Средства от перхоти, Сухие шампуни для волос, Сыворотки для волос, Шампуни для волос, Корейские шампуни, Безсульфатные шампуни, Шампуни СР 1 Корея, 1 литр, 100 мл, Натуральные шампуни для волос, 250 мл, 500 мл, Без запаха, Корейские шампуни.


Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Отзывы
Отзыв - отличная возможность поделиться с другими
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.

Оставить отзыв

Самовывоз невозможен
Шампунь-бальзам 2 в 1 от выпадения волос Чёрный чеснок Deoproce Original Scalp Care 2 in 1 Shampoo Black Garlic 1000мл - по цене 880 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

Похожие товары

Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Санкт-Петербурге

8 (812) 426-98-99

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2020. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...