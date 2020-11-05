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Тушь для бровей The Saem Saemmul Browcara 03. Dark Brown 4,5гр

Артикул: 225333
Тушь для бровей The Saem Saemmul Browcara 03. Dark Brown 4,5гр
460 руб. 
510 руб. 
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Артикул: 225333
В наличии
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БрендThe Saem
Тип товараМакияж для бровей
Тип средстватушь для бровей
Группа оттенковкоричневые и бежевые
ТонThe Saem 03. Dark Brown
КоллекцияThe Saem Saemmul Browcara
Страна бренда Южная Корея
Объем, мл4.5 г
Уникальная тушь, придающая изящно-идеальную форму бровям девушек с золотистыми волосами. Эта декоративная косметика во многом превосходит популярные карандаши, так как обладает многочисленными преимуществами. Тушь, благодаря возможности разнообразить оттенки тонирования, обеспечивает цвет бровей, полностью гармонирующий с волосами. Удобная щеточка помогает смоделировать оптимальную форму бровей, идеально выпрямляя и направляя каждый волосок.


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Тушь для бровей The Saem Saemmul Browcara 03. Dark Brown 4,5гр - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 460 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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