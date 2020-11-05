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Тушь 3D The Saem Saemmul 3D Slim Mascara 4гр

Артикул: 225328
Тушь 3D The Saem Saemmul 3D Slim Mascara 4гр
690 руб. 
920 руб. 

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Артикул: 225328
В наличии
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БрендThe Saem
Тип товараМакияж для глаз
Тип средстватушь для ресниц
Эффекттонирующий, придающий объем
Текстуражидкая
Группа оттенковсерые и черные
КоллекцияThe Saem Saemmul 3D Slim Mascara
Страна бренда Южная Корея
Черная тушь для ресниц с тонкой 3D щеточкой. Благодаря особой форме щеточки, тушь безупречно прокрашивает ресницы от корней до самых кончиков. Ворс щеточки удачно разделяет каждую ресничку друг от друга, создавая дополнительный объем. Создает эффект накладных ресниц. Легкая и мягкая текстура туши прекрасно распределяется по ресницам.


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Самовывоз невозможен
Тушь 3D The Saem Saemmul 3D Slim Mascara 4гр - купить по цене 690 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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