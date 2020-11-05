Тонер для лица Essential Boosting Toner - Rose, 265ml

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Экстракт розы – эффективный компонент для омоложения кожи. Он обладает прекрасными увлажняющими, успокаивающими, смягчающими свойствами. Улучшает обменные процессы, запускает процессы восстановления, оказывает выраженное энергизирующее действие. Всё это приводит к разглаживанию мелких морщин и уменьшению глубоких, улучшается цвет лица, уставшая и тусклая кожа становится свежей, упругой, нежной и бархатистой.

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