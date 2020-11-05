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Тонер базовый Ciracle Base Toner pH 5.6 105.5мл

Артикул: 225247
Тонер базовый Ciracle Base Toner pH 5.6 105.5мл
1 000 руб. 
1 340 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 225247
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БрендCiracle
Тип товараЛосьоны и тоники для лица
Активные компонентыэкстракт листьев зеленого чая, гиалуроновая кислота, ягодные экстракты, аллантоин
Возрастной диапазонвзрослый
КоллекцияCiracle Base Toner
Не содержитбез парабенов, без сульфатов
Объем, мл105.5 мл
Полдля всех
Применениепосле умывания нанести на ватный диск необходимое количество тонера и протереть им лицо
Страна бренда Южная Корея
Тип средстватонер для лица
Эффект от использованияувлажняющий, отбеливающий
Base Toner pH 5.6 – это тонер для лица от южнокорейского бренда Ciracle, который подойдет любому типу кожи, в т.ч. чувствительной. Тонер представляет собой переходный этап между очищением и увлажнением, который способствует сохранению влаги в клетках кожи и улучшает цвет лица. Данный тонер отлично успокаивает кожу, снимая покраснения, раздражения и убирая чувство стянутости, а также он выравнивает тон и рельеф кожи и оказывает легкое осветляющее действие. Кроме того, тонер имеет ph-баланс 5.6, который соответствует ph-балансу здоровой кожи. Благодаря этому он способствует улучшению общего состояния кожи и придает лицу свежесть и ухоженный вид.


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