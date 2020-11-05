8(812)426-98-99
Поиск по сайту
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 
Главная Парфюмерия и косметика Очищение лица Пенки для умывания The Saem Пенка контроль чистоты и жирности The Saem See & Saw AC Control Deep Cleansing Foam 120мл

Пенка контроль чистоты и жирности The Saem See & Saw AC Control Deep Cleansing Foam 120мл

Артикул: 224931
  • Пенка контроль чистоты и жирности The Saem See & Saw AC Control Deep Cleansing Foam 120мл - фото 1
  • Пенка контроль чистоты и жирности The Saem See & Saw AC Control Deep Cleansing Foam 120мл - фото 2
Пенка контроль чистоты и жирности The Saem See & Saw AC Control Deep Cleansing Foam 120мл - фото 1
Пенка контроль чистоты и жирности The Saem See & Saw AC Control Deep Cleansing Foam 120мл - фото 2
750 руб. 
920 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 224931
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
Поделиться:
Получить подарок
БрендThe Saem
Тип товараОчищающие средства для лица
Тип средствапенка для лица
Тип кожижирная, комбинированная
Возрастной диапазонвзрослый
Эффект от использованияочищающий, питающий, увлажняющий
КоллекцияThe Saem See & Saw AC Control Deep Cleansing Foam
Применениенебольшое количество средства, вспеньте с малым количеством воды. Нанесите, полученную пену на влажную кожу лица, массажными движениями. После умойтесь теплой водой.
Страна бренда Южная Корея
Объем, мл120 мл
Активные компонентыэкстракт эхинацеи, экстракт центеллы азиатской, экстракт портулака, экстракт алоэ вера
Пенка для умывания обладает оздоровительным действием для проблемной кожи, очищает кожу, не нарушает липидный барьер кожи. Экстракт эхинацеи обладает сильным антиоксидантным действием. Помогает при борьбе с псориазом, воспалениями кожи, небольшими царапинами и раздражениями


Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Отзывы
Отзыв - отличная возможность поделиться с другими
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.

Оставить отзыв

Самовывоз невозможен
Пенка контроль чистоты и жирности The Saem See & Saw AC Control Deep Cleansing Foam 120мл - по цене 750 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Санкт-Петербурге

8 (812) 426-98-99

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2020. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...