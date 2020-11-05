Пенка для чувствительной кожи Ciracle Mild Bubble Cleanser 100мл

Пенка для умывания с персиковым экстрактом. Она мягко очистит даже от стойкого макияжа, не раздражая кожу и не причиняя ей вреда, насытит ее питательными элементами. Ciracle Mild Bubble Cleanser отлично тонизирует, смягчает кожу, возвращает ей упругость и повышает эластичность. Средство содержит витамин Е, экстракт персика, апельсиновое масло, ароматические масла. Пенка от Ciracle подарит вашей коже свежесть и легкую прохладу, наполнит ее жизненной энергией и предотвратит потерю влаги.