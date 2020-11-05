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Пенка для умывания Secret Skin Lime Fizzy Cleansing Foam 120мл

Артикул: 224897
Пенка для умывания Secret Skin Lime Fizzy Cleansing Foam 120мл
480 руб. 
650 руб. 

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Артикул: 224897
В наличии
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БрендSecret Skin
Тип товараОчищающие средства для лица
Тип средствапенка для лица
Тип кожижирная, комбинированная
Возрастной диапазонбез ограничений
Эффект от использованияочищающий, увлажняющий, питающий, осветляющий
КоллекцияSecret Skin Lime Fizzy Cleansing Foam
Применениевспенивается добавлением небольшого количества воды. Распространяется по лицу массирующими движениями. Смывается
Страна бренда Южная Корея
Объем, мл120 мл
Не содержитбез спирта, без парабенов
Активные компонентыэкстракт лайма, бетаин, газированная вода, аллантоин, экстракт корня солодки, экстракт розмарина, экстракт магнолии
Нежная пенка на основе газированной воды и лайма эффективно избавляет кожу от остатков декоративной косметики, пыли и других бытовых загрязнений. Глубоко проникает в поры, очищает и стягивает их. Снижает выработку себума, устраняет сальный блеск. Отшелушивает омертвевшие частички, возвращает коже гладкость. Тонизирует. Делает дерму упругой и эластичной. Предупреждает воспалительные процессы. Борется с пигментацией. Обладает заметным осветляющим эффектом. Освежает.


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Пенка для умывания Secret Skin Lime Fizzy Cleansing Foam 120мл - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 480 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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