Патчи для глаз от отечности с экстрактом зеленого чая и алоэ AYOUME Green Tea & Aloe Eye Patch 1,4гр*60

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|Бренд
|AYOUME
|Тип товара
|Кремы и гели вокруг глаз
|Активные компоненты
|экстракт зеленого чая, экстракт алое вера, экстракт семян грейпфрута, экстракт стеблей бамбука, экстракт хвои североамериканской сосны, экстракт корня шлемника, экстракт хауттюйнии, экстракт листьев японской полыни, экстракт цитрусов
|Возрастной диапазон
|взрослый
|Коллекция
|AYOUME Green Tea & Aloe Eye Patch
|Объем, мл
|60x1.4 г
|Применение
|приложить патчи на очищенную кожу под глазами, плотно прижать их и оставить на 20-30 минут, затем патчи снять и мягко вмассировать остатки средства
|Страна бренда
|Южная Корея
|Тип кожи
|для всех типов
|Тип средства
|патчи для области вокруг глаз
|Эффект от использования
|разглаживающий, осветляющий
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