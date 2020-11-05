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Основа под макияж Urban Dollkiss Out-Focusing Pore Primer 30мл

Артикул: 224823
Основа под макияж Urban Dollkiss Out-Focusing Pore Primer 30мл
870 руб. 
1 160 руб. 

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Артикул: 224823
В наличии
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БрендBaviphat
Тип товараМакияж для лица
Тип средстватональная основа
Тип коживсе типы
КоллекцияBaviphat Urban Dollkiss Out-Focusing Pore Primer
Страна бренда Южная Корея
Объем, мл30 мл
Дышащая база разработана специально для минимизации пор, заполняет их собою, что препятствует их загрязнению и возможности тональным средствам «проваливаться» в поры. Идеально убирает жирный блеск и делает мелкие морщинки незаметными, обладает бактерицидным свойством. Визуально выравнивает текстуру кожи и создает ровную, гладкую поверхность, облегчая нанесение макияжа и делая его более устойчивым и безупречным. Является незаменимым средством для жирной кожи.


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Основа под макияж Urban Dollkiss Out-Focusing Pore Primer 30мл – стоимость товара 870 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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