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Главная Парфюмерия и косметика Декоративная косметика Макияж для лица The Saem Основа маскирующая мультифункциональная для лица The Saem Eco Soul Real Fit Foundation 21 Clear Beige 40мл

Основа маскирующая мультифункциональная для лица The Saem Eco Soul Real Fit Foundation 21 Clear Beige 40мл

Артикул: 224821
Основа маскирующая мультифункциональная для лица The Saem Eco Soul Real Fit Foundation 21 Clear Beige 40мл
1 290 руб. 
1 720 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 224821
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БрендThe Saem
Тип товараМакияж для лица
Тип средстватональная основа
Тип коживсе типы
ТонThe Saem 21 Clear Beige
КоллекцияThe Saem Eco Soul Real Fit Foundation
Страна бренда Южная Корея
Объем, мл40 мл
Тональная основа помогает выровнять тон кожи и сгладить её неровности, а также придать лицу естественное сияние и здоровую красоту. Сохраняет оптимальную увлажненность кожи в течение долгих часов, поддерживает её эластичность и упругость. В составе тональной основы ледниковая минеральная альпийская вода и экстракты альпийских трав. Создает естественное покрытие без эффекта маски, не забивает поры и позволяет коже дышать.


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