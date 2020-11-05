Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!

Тональная основа помогает выровнять тон кожи и сгладить её неровности, а также придать лицу естественное сияние и здоровую красоту. Сохраняет оптимальную увлажненность кожи в течение долгих часов, поддерживает её эластичность и упругость. В составе тональной основы ледниковая минеральная альпийская вода и экстракты альпийских трав. Создает естественное покрытие без эффекта маски, не забивает поры и позволяет коже дышать.

Основа маскирующая мультифункциональная для лица The Saem Eco Soul Real Fit Foundation 21 Clear Beige 40мл - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме на данной странице.