8(812)426-98-99
Поиск по сайту
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 
Главная Парфюмерия и косметика Уход за лицом Маски для лица AYOUME Набор для карбокситерапии (шприц + маска на лицо и шею) Ayoume Carboxy Esthetic Mask 20мл/5гр

Набор для карбокситерапии (шприц + маска на лицо и шею) Ayoume Carboxy Esthetic Mask 20мл/5гр

Артикул: 224787
  • Набор для карбокситерапии (шприц + маска на лицо и шею) Ayoume Carboxy Esthetic Mask 20мл/5гр - фото 1
  • Набор для карбокситерапии (шприц + маска на лицо и шею) Ayoume Carboxy Esthetic Mask 20мл/5гр - фото 2
Набор для карбокситерапии (шприц + маска на лицо и шею) Ayoume Carboxy Esthetic Mask 20мл/5гр - фото 1
Набор для карбокситерапии (шприц + маска на лицо и шею) Ayoume Carboxy Esthetic Mask 20мл/5гр - фото 2
570 руб. 
760 руб. 

trending_down Уронить цену
Вы можете купить этот товар дешевле. Укажите свой e-mail и подпишитесь на нашу рассылку, цена на товар автоматически снизится:

520 руб. 

E-mail


Отправляя свои данные, вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности

или получить скидку просто так
Купить
+ 50 КэтКоинов
Артикул: 224787
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
Поделиться:
Получить подарок
БрендAYOUME
Тип товараМаски и патчи для лица
Тип средстванабор для карбокситерапии
Тип кожизрелая, сухая
Эффект от использованияомолаживающий
Возрастной диапазонвзрослый
КоллекцияAyoume Carboxy Esthetic Mask
Применениена очищенную от макияжа и загрязнений кожу толстым слоем нанести гель из шприца, сверху наложить маску и плотно прижать ее к коже лица и шеи. Через 15–20 минут маску снять, остатки средств тщательно смыть теплой водой. Затем протереть лицо лосьоном и нанести крем по типу кожи
Страна бренда Южная Корея
Объем, мл20 мл
Набор предназначен для ухода за увядающей, склонной к сухости кожей. Кроме того, набор рекомендуется использовать жителям больших городов, чья кожа страдает от кислородной недостаточности, от воздействия атмосферных загрязнений, табачного дыма. Процедура заключается в воздействии на кожу молекул углекислого газа, который образуется от взаимодействия активных компонентов геля и маски. Молекулы СО2 мгновенно проникают в глубокие слои кожи, улучшают микроциркуляцию крови, насыщают ее кислородом, усиливают клеточный метаболизм, способствуют выведению токсинов и уменьшению отечности, стимулируют синтез коллагена и эластина. Применение набора для карбокситерапии приводит к повышению эластичности и упругости кожи, разглаживанию морщин, осветлению пигментации. Кроме того, набор способствует заживлению акне и предупреждает появление новых очагов воспаления, устраняет следы пост-акне, нормализует работу сальных желез, решает проблему выработки излишков кожного жира. Набор подходит для всех типов кожи, не имеет сезонных ограничений.


Смотрите также: Гели для лица, Кремы для лица, Лосьоны Эмульсии, Маски для лица, Наборы для ухода за лицом, Солнцезащитные средства, Спреи для лица, Средства для проблемной кожи, Средства для ухода за губами, Сыворотки для лица, Тоники Тонеры, Эссенции для лица, Альгинатные маски для лица, Маски-пленки для лица, Маски на лицо черные тканевые, Корейские маски для лица, Тканевые маски для лица, Наборы для карбокситерапии, Японские маски, Карбокси маски для лица, Тканевые маски для лица, Маски-патчи.


Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Отзывы
Отзыв - отличная возможность поделиться с другими
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.

Оставить отзыв

Самовывоз невозможен
Набор для карбокситерапии (шприц + маска на лицо и шею) Ayoume Carboxy Esthetic Mask 20мл/5гр - стоимость товара 570 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Санкт-Петербурге

8 (812) 426-98-99

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2020. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...