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Главная Парфюмерия и косметика Очищение лица Пенки для умывания Ciracle Мыло для умывания для проблемной кожи Ciracle Blackhead Soap 100гр

Мыло для умывания для проблемной кожи Ciracle Blackhead Soap 100гр

Артикул: 224780
Мыло для умывания для проблемной кожи Ciracle Blackhead Soap 100гр
530 руб. 
700 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 224780
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БрендCiracle
Тип товараОчищающие средства для лица
Тип средствамыло для лица
Тип кожижирная, комбинированная
Возрастной диапазонвзрослый
Эффект от использованияочищающий, поросуживающий, питающий, восстанавливающий, тонизирующий, отбеливающий
КоллекцияCiracle Blackhead Soap
Применениенамочить мыло, вспенить и нанести пенку на кожу лица массирующими движениями, уделяя особое внимание Т-зоне, затем умыть лицо теплой водой
Страна бренда Южная Корея
Объем, мл100 г
Активные компонентыдревесный уголь, масло чайного дерева, экстракт чайного дерева, экстракт соевых бобов, экстракт лечебных трав
Мыло косметического бренда Ciracle отлично справляется с главной своей задачей – удалением сальных выделений и черных точек, а кроме того, обладая бактерицидным, успокаивающим эффектом, лечит воспаления, предупреждает повторное их появление, способствует заживлению кожи, борется с воспалениями.


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