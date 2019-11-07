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Главная Парфюмерия и косметика Уход за лицом Маски для лица Baviphat Маска питательная для лица с лошадиным жиром Urban Dollkiss Tongkeun Golden Horse Oil Pack 300мл

Маска питательная для лица с лошадиным жиром Urban Dollkiss Tongkeun Golden Horse Oil Pack 300мл

(2)
Артикул: 224696
  • Маска питательная для лица с лошадиным жиром Urban Dollkiss Tongkeun Golden Horse Oil Pack 300мл - фото 1
  • Маска питательная для лица с лошадиным жиром Urban Dollkiss Tongkeun Golden Horse Oil Pack 300мл - фото 2
Маска питательная для лица с лошадиным жиром Urban Dollkiss Tongkeun Golden Horse Oil Pack 300мл - фото 1
Маска питательная для лица с лошадиным жиром Urban Dollkiss Tongkeun Golden Horse Oil Pack 300мл - фото 2
970 руб. 
1 290 руб. 

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Артикул: 224696
В наличии
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БрендBaviphat
Тип товараМаски и патчи для лица
Тип средствакрем-маска для лица
Тип коживсе типы
Эффект от использованиявосстанавливающий, питающий, смягчающий
Возрастной диапазонвзрослый
КоллекцияBaviphat Urban Dollkiss Tongkeun Golden Horse Oil Pack
Применениенанести маску на очищенную и тонизированную кожу лица и шеи. Не смывать. Рекомендуется применять на ночь, вместо ночного крема. Подходит для ежедневного использования
Страна бренда Южная Корея
Объем, мл300 мл
Активные компонентызолото, гидролизованный коллаген, ниацинамид, аденозин
Маска для лица и шеи от Baviphat благодаря содержанию лошадиного жира обладает выраженными питательными свойствами. Необычный компонент в составе Urban Dollkiss Tongkeun Golden Horse Oil Pack – это источник легкоусвояемых витаминов, жирных кислот и микроэлементов.


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Рейтинг: 5 на основе 2 отзывов
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07.11.2019
Достоинства:
Совершенно потрясающая маска.Пользовалась ей на ночь,на утро упругая и отдохнувшая кожа.Очень приятный запах.Все что заявлял производитель полностью соответствует,маска оправдала мои ожидания.Дополнительный бонус это мега объем 300мл. Однозначно буду рекомендовать ее всем своим подругам и заказывать ещё . Аллергии не дает.

Недостатки:
Нет

Комментарий:
Рекомендую!


27.10.2019
Достоинства:
Я использую это маску как нормальную маску. наношу слоем и смываю. Если делать по инструкции, начинает забивать поры. Кожа жирная. Использую зимой или в период сухости. Хоть и написано с лошадиным жиром, маска совсем не жирная, как простой крем. По запаху тоже обычный ничем не выдающийся.

Недостатки:
Нет

Комментарий:
Рекомендую!

Самовывоз невозможен
Маска питательная для лица с лошадиным жиром Urban Dollkiss Tongkeun Golden Horse Oil Pack 300мл - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 970 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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