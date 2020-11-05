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Главная Парфюмерия и косметика Уход за лицом Маски для лица Baviphat Маска ночная для проблемной кожи яблоко Urban Dollkiss Apple AC Therapy Sleeping Pack, 100g

Маска ночная для проблемной кожи яблоко Urban Dollkiss Apple AC Therapy Sleeping Pack, 100g

Артикул: 224685
  • Маска ночная для проблемной кожи яблоко Urban Dollkiss Apple AC Therapy Sleeping Pack, 100g - фото 1
  • Маска ночная для проблемной кожи яблоко Urban Dollkiss Apple AC Therapy Sleeping Pack, 100g - фото 2
  • Маска ночная для проблемной кожи яблоко Urban Dollkiss Apple AC Therapy Sleeping Pack, 100g - фото 3
  • Маска ночная для проблемной кожи яблоко Urban Dollkiss Apple AC Therapy Sleeping Pack, 100g - фото 4
Маска ночная для проблемной кожи яблоко Urban Dollkiss Apple AC Therapy Sleeping Pack, 100g - фото 1
Маска ночная для проблемной кожи яблоко Urban Dollkiss Apple AC Therapy Sleeping Pack, 100g - фото 2
Маска ночная для проблемной кожи яблоко Urban Dollkiss Apple AC Therapy Sleeping Pack, 100g - фото 3
Маска ночная для проблемной кожи яблоко Urban Dollkiss Apple AC Therapy Sleeping Pack, 100g - фото 4
870 руб. 
1 160 руб. 

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Артикул: 224685
В наличии
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БрендBaviphat
Тип товараМаски и патчи для лица
Тип средстваночная маска для лица
Тип кожижирная, комбинированная
Эффект от использованияпитающий, восстанавливающий, увлажняющий
Возрастной диапазонвзрослый
КоллекцияBaviphat Urban Dollkiss Apple AC Therapy Sleeping Pack
Применениенанести на сухую кожу, избегая области вокруг глаз и губ, через 20 минут смыть теплой водой. Применять 1-2 раза в неделю
Страна бренда Южная Корея
Объем, мл100 г
Не содержитбез парабенов, без сульфатов
Активные компонентыэкстракт яблока, белая глина
Кремовая маска с яблочным экстрактом и на основе белой глины предназначена для осветления кожи и выравнивания ее тона. Маска может использоваться для любого типа кожи, помогает не только осветлить ее, но и способствует сужению пор, уменьшает раздражения и предупреждает появление новых.


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Маска ночная для проблемной кожи яблоко Urban Dollkiss Apple AC Therapy Sleeping Pack, 100g - этот товар вы можете купить по цене 870 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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