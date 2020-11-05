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Альгинатная маска с гидролизованным морским коллагеном и гиалуроновой кислотой предназначена для увядающей, теряющей упругость кожи. Она эффективно борется с признаками старения, укрепляет, увлажняет и выравнивает кожу, подтягивает контуры лица.

Маска альгинатная с коллагеном (банка) Anskin Collagen Modeling Mask, container 240гр - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме на данной странице.