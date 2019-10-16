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Главная Парфюмерия и косметика Уход за лицом Маски для лица Anskin Маска альгинатная для проблемной кожи (банка) Anskin Herb Lemongrass Modeling Mask, container 240гр

Маска альгинатная для проблемной кожи (банка) Anskin Herb Lemongrass Modeling Mask, container 240гр

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Артикул: 224571
Маска альгинатная для проблемной кожи (банка) Anskin Herb Lemongrass Modeling Mask, container 240гр
960 руб. 
1 280 руб. 

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Артикул: 224571
В наличии
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БрендAnskin
Тип товараМаски и патчи для лица
Тип средстваальгинатная маска
Тип кожипроблемная, жирная, чувствительная
Эффект от использованияпротивовоспалительный
Возрастной диапазонвзрослый
КоллекцияAnskin Herb Lemongrass Modeling Mask
Применениесмешивается с активатором в пропорции 1:3 до получения пастообразной массы. Быстро разглаживается по чистому, тонизированному лицу, не затрагивая области губ и глаз. Выдерживается до 30 минут. Образовавшаяся эластичная пленка снимается одним аккуратным движением от подбородка, после чего кожа обрабатывается тоником.
Страна бренда Южная Корея
Объем, мл240 г
Активные компонентыэкстракт лимона, экстракт грейпфрута, экстракт портулака, диатомит
Альгинатная маска Anskin Herb Lemongrass Modeling Mask лучшим образом подойдет для ухода за гиперчувствительной, поврежденной и жирной кожей. Её компоненты обладают освежающим, увлажняющим и успокаивающим эффектом. Также маска имеет противовоспалительные свойства, придает коже равномерный, светлый, матовый оттенок.


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Рейтинг: 5 на основе 1 отзывов
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16.10.2019
Достоинства:
Приятный запах, консистенция, рабочий состав

Недостатки:
Нет в банке мерной ложки

Комментарий:
Смешиваю со специальным раствором для масок этой же фирмы. Под маску наношу тонер с кислотами. Чувствую, что на коже этот состав работает. Пока, конечно, воспаления не ушли, но после нескольких применений, в комплексе с другими средствами, кожа стала заметно лучше))

Самовывоз невозможен
Маска альгинатная для проблемной кожи (банка) Anskin Herb Lemongrass Modeling Mask, container 240гр - данный товар вы можете купить по цене по цене 960 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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