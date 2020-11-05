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Лосьон для лица улиточный Deoproce Whitening And Anti-Wrinkle Snail Lotion 260мл

Артикул: 224539
Лосьон для лица улиточный Deoproce Whitening And Anti-Wrinkle Snail Lotion 260мл
660 руб. 
880 руб. 

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Артикул: 224539
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БрендDeoproce
Тип товараЛосьоны и тоники для лица
Тип средствалосьон для лица
Полдля женщин
Эффект от использованияотбеливающий
Возрастной диапазонвзрослый
КоллекцияDeoproce Whitening And Anti-Wrinkle Snail Lotion
Применениена очищенную кожу нанести небольшое количество лосьона, дать впитаться
Страна бренда Южная Корея
Объем, мл260 мл
Активные компонентымуцин улитки
Лосьон на основе экстракта улитки. Хорошо подходит для проблемной или жирной кожи, а так же для кожи с выраженными возрастными проблемами. Способствует отбеливанию пигментных пятен и следов от акне. Муцин улитки является настоящим кладезем полезных микроэлементов и витаминов, которые легко проникают в глубокие слои эпидермиса и работают изнутри. Экстракт улитки помогает регенерировать шрамы, разглаживая кожу лица и восстанавливая клетки.


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Самовывоз невозможен
Лосьон для лица улиточный Deoproce Whitening And Anti-Wrinkle Snail Lotion 260мл - купить по цене 660 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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