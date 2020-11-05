Лосьон для лица с коллагеном Cleanbello Collagen Essential Moisture Lotion, 150ml

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|Бренд
|Deoproce
|Тип товара
|Лосьоны и тоники для лица
|Тип средства
|лосьон для лица
|Пол
|для женщин
|Эффект от использования
|регенирующий, питающий, смягчающий, тонизирующий
|Возрастной диапазон
|от 25
|Коллекция
|Deoproce Cleanbello Collagen Essential Moisture Lotion
|Применение
|наносить на кожу сразу после тонера
|Страна бренда
|Южная Корея
|Объем, мл
|150 мл
|Активные компоненты
|вода, экстракт зеленого чая, коллаген из акации, гиалуроновая кислота, какао масло, бутиленгликоль, глицерин, минеральное масло, гиалуроновая кислота, гидролизованный коллаген, экстракт листьев камелии, дрожжевой экстракт
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