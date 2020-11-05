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Крем с керамидами COSRX Balancium Comfort Ceramide Cream 80гр

Артикул: 224492
Крем с керамидами COSRX Balancium Comfort Ceramide Cream 80гр
2 370 руб. 
2 730 руб. 

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Артикул: 224492
В наличии
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БрендCOSRX
Тип товараКремы и гели для лица
Тип средствакрем для лица
Тип коживсе типы
Эффект от использованияуспокаивающий, питательный, восстанавливающий
Возрастной диапазонвзрослый
КоллекцияCOSRX Balancium Comfort Ceramide Cream
Применениенанесите необходимое количество крема завершающим этапом ухода
Страна бренда Южная Корея
Активные компонентыкерамиды, экстракт центеллы азиатской
Восстанавливающий крем для лица с керамидами Balancium Comfort Ceramide Cream CosRX устраняет сухость, чувство стянутости и шелушения. Успокаивает, снимает красноту, раздражения и помогает при куперозе. Керамиды эффективно питают и восстанавливают липидный барьер эпидермиса, который защищает от агрессивного внешнего воздействия. Такие ключевые компоненты как керамиды и центелла азиатская эффективно укрепляют и восстанавливают защитные функции кожи, питают, успокаивают, устраняют сухость и шелушения. Незаменимы в уходе за чувствительной и склонной к покраснениям и куперозу кожей. Снимают красноту и зуд, уплотняют кожу и уменьшают выраженность сосудистых звездочек. Крем с керамидами подходит для всех типов кожи.


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Крем с керамидами COSRX Balancium Comfort Ceramide Cream 80гр - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 2370 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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