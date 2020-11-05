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Смартфон Xiaomi Redmi Go 1/16GB Black

Артикул: 224430
  • Смартфон Xiaomi Redmi Go 1/16GB Black - фото 1
  • Смартфон Xiaomi Redmi Go 1/16GB Black - фото 2
Смартфон Xiaomi Redmi Go 1/16GB Black - фото 1
Смартфон Xiaomi Redmi Go 1/16GB Black - фото 2
5 610 руб. 
5 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 224430
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БрендXiaomi
Тип товараСмартфоны
Состояние товарановый
Количество SIM-карт2
Тип SIM-картыnano-SIM
Количество ядер4
Частота процессора1400 МГц
Оперативная память1 Гб
Встроенная память16 Гб
Диагональ экрана, дюйм5
Разрешение экрана1280x720
Цветчерный
Камера, МП8
Фронтальная камера, МП5
Ударопрочный корпуснет
Слот для карты памятиотдельный
Bluetooth4.1
Материал корпусаметалл
Наличие GPS/Глонассесть
Время работы в режиме ожидания240 ч
Влагозащищенный корпуснет
Съемный аккумуляторнет
Емкость аккумулятора3000 мАч
Операционная системаAndroid
Поддержка 4G LTEесть
Поддержка microSDдо 128 Гб
ПроизводствоКитай
Вес, кг0.137
Смартфон идеально сидит в руке. Металлический корпус обеспечивает максимальную защиту от механического воздействия. Redmi Go выглядит потрясающе. 5-дюймовый HD дисплей с соотношением сторон 16:9 обеспечит трансляцию естественного и насыщенного изображения. Разработчики расширили экранное пространство, подогнав смартфон под современные тренды. Ультратонкий дизайн делает этот гаджет особенно эффектным.


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