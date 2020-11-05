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Главная Парфюмерия и косметика Уход за лицом Кремы для лица Deoproce Крем для лица увлажняющий Deoproce Special Water Plus Cream 100гр

Крем для лица увлажняющий Deoproce Special Water Plus Cream 100гр

Артикул: 224409
  • Крем для лица увлажняющий Deoproce Special Water Plus Cream 100гр - фото 1
  • Крем для лица увлажняющий Deoproce Special Water Plus Cream 100гр - фото 2
  • Крем для лица увлажняющий Deoproce Special Water Plus Cream 100гр - фото 3
  • Крем для лица увлажняющий Deoproce Special Water Plus Cream 100гр - фото 4
Крем для лица увлажняющий Deoproce Special Water Plus Cream 100гр - фото 1
Крем для лица увлажняющий Deoproce Special Water Plus Cream 100гр - фото 2
Крем для лица увлажняющий Deoproce Special Water Plus Cream 100гр - фото 3
Крем для лица увлажняющий Deoproce Special Water Plus Cream 100гр - фото 4
1 360 руб. 
1 810 руб. 

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Артикул: 224409
В наличии
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БрендDeoproce
Тип товараКремы и гели для лица
Тип средствакрем для лица
Тип кожисухая, комбинированная, нормальная, возрастная
Эффект от использованияувлажняющий, осветляющий, антивозрастной
Возрастной диапазонвзрослый
КоллекцияDeoproce Special Water Plus Cream
Применениенанесите крем на кожу лица и шеи на последнем этапе вашего ухода, распределите массажными движениями. Дайте впитаться
Страна бренда Южная Корея
Не содержитбез сульфатов, без спиртов, без минеральных масел, без красителей
Активные компонентыгиалуроновая кислота, морской коллаген
Увлажняющий крем на водной основе с антивозрастным, увлажняющим и осветляющим эффектом. Крем на водной основе увлажняет и питает кожу. Входящие в состав гиалуроновая кислота и морской коллаген способствуют удержанию большого количества влаги в эпидермисе, восстановлению недостатка собственного коллагена в коже и придает коже упругость и эластичность, способствует разглаживанию морщин.


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Самовывоз невозможен
Крем для лица увлажняющий Deoproce Special Water Plus Cream 100гр - по цене 1360 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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