Крем для лица и тела Deoproce Natural Skin Gold Snail Nourishing Cream 100гр

|Безопасный возврат 14 дней
|Официальная гарантия производителя
Покупая в КотоФото - вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
|Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
|Бренд
|Deoproce
|Тип товара
|Кремы и гели для лица
|Тип средства
|крем для лица
|Тип кожи
|все типы
|Эффект от использования
|лифтинг, успокаивающий, восстанавливающий
|Возрастной диапазон
|взрослый
|Коллекция
|Deoproce Natural Skin Gold Snail Nourishing Cream
|Применение
|нанести тонким слоем на лицо или тело по необходимости
|Страна бренда
|Южная Корея
|Активные компоненты
|золото, муцин улитки
Похожие товары
Для добавления отзыва войдите в личный кабинет
08.11.2019
Крем понравился, отлично увлажняет, нет ощущения пленки на лице. Правда, мне подошел только для нанесения на ночь - долго сохраняется небольшой блеск, а пудрами я не пользуюсь, чтобы это скрыть. После сна кожа отдохнувшая, напитанная. Мои мелкие первые морщинки разглаживает. И вообще соотношение цена+качество+объем очень радует у этой фирмы. Уже второе средство беру бренда Deoproce.
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Рекомендую