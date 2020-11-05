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Крем для лица Secret Skin Black Snail All in One Cream 50гр

Артикул: 224330
Крем для лица Secret Skin Black Snail All in One Cream 50гр
1 010 руб. 
1 340 руб. 

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Артикул: 224330
В наличии
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БрендSecret Skin
Тип товараКремы и гели для лица
Тип средствакрем для лица
Тип коживсе типы
Эффект от использованияразглаживающий, осветляющий
Возрастной диапазонвзрослый
КоллекцияSecret Skin Black Snail All in One Cream
Применениенанести крем на очищенную кожу лица и равномерно распределить легкими массажными движениями
Страна бренда Южная Корея
Не содержитбез парабенов
Активные компонентыэкстракт черной улитки
Многофункциональный крем на основе экстракта черной улитки, содержит растительные экстракты, а также комплекс витаминов. Эти компоненты проникают в кожу, помогают разглаживать морщины, делает постакне на коже менее заметными, устраняет угревую сыпь, осветляет пигментные пятна. Активные компоненты средства оказывают мощное восстанавливающее действие и обеззараживающее действие, сужают поры. Можно использовать для кожи всех типов, крем дарит ей упругость и свежий, здоровый вид


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Крем для лица Secret Skin Black Snail All in One Cream 50гр - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 1010 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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