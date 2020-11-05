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Крем ДД маскирующий Deoproce Stem Cell Daily De-Aging Cream #23, 40g

Артикул: 224307
Крем ДД маскирующий Deoproce Stem Cell Daily De-Aging Cream #23, 40g
2 070 руб. 
2 760 руб. 

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Артикул: 224307
В наличии
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БрендDeoproce
Тип товараМакияж для лица
Тип средстваDD крем
Тип коживозрастная
Тон23
ТонDeoproce
КоллекцияDeoproce Stem Cell Daily De-Aging Cream
Страна бренда Южная Корея
Объем, мл40 г
Deoproce Stem Cell Daily De-Aging Cream — это маскирующий антивозрастной ДД крем. Он помогает замаскировать все недостатки кожи, выровнять её текстуру, разгладить мимические морщины, восстановить гладкость и упругость. ДД крем сочетает в себе свойства ВВ и СС кремов, улучшая состояния кожи и восстанавливая её молодость.


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Самовывоз невозможен
Крем ДД маскирующий Deoproce Stem Cell Daily De-Aging Cream #23, 40g - стоимость товара 2070 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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