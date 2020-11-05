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Главная Парфюмерия и косметика Декоративная косметика Макияж для лица The Saem Консилер для маскировки недостатков The Saem Cover Perfection Tip Concealer 0.5 Ice Beige 6,5гр

Консилер для маскировки недостатков The Saem Cover Perfection Tip Concealer 0.5 Ice Beige 6,5гр

Артикул: 224251
  • Консилер для маскировки недостатков The Saem Cover Perfection Tip Concealer 0.5 Ice Beige 6,5гр - фото 1
  • Консилер для маскировки недостатков The Saem Cover Perfection Tip Concealer 0.5 Ice Beige 6,5гр - фото 2
Консилер для маскировки недостатков The Saem Cover Perfection Tip Concealer 0.5 Ice Beige 6,5гр - фото 1
Консилер для маскировки недостатков The Saem Cover Perfection Tip Concealer 0.5 Ice Beige 6,5гр - фото 2
510 руб. 
680 руб. 

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Артикул: 224251
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БрендThe Saem
Тип товараМакияж для лица
Тип средствакорректоры и консилеры
Тип коживсе типы
ТонThe Saem 0.5 Ice Beige
КоллекцияThe Saem Cover Perfection Tip Concealer
Страна бренда Южная Корея
Объем, мл6.5 г
Консилер для маскировки недостатков кожи имеет жидкую консистенцию и отлично растушевывается. Хорошо увлажняет кожу в местах нанесения, позволяет предотвратить воспаления в коже. Консилер эффективно скрывает синяки под глазами, мелкие мимические морщинки и другие точечные несовершенства, осветляя места в области нанесения. Надежно защищает от УФ излучения с помощью SPF28/РА++.


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Самовывоз невозможен
Консилер для маскировки недостатков The Saem Cover Perfection Tip Concealer 0.5 Ice Beige 6,5гр - по цене 510 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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