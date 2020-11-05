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Главная Парфюмерия и косметика Декоративная косметика Макияж для бровей The Saem Карандаш для бровей 3 в1 The Saem Eco Soul Designing Eyebrow 02 Dark Brown 0,2гр+0,12гр

Карандаш для бровей 3 в1 The Saem Eco Soul Designing Eyebrow 02 Dark Brown 0,2гр+0,12гр

Артикул: 224189
  • Карандаш для бровей 3 в1 The Saem Eco Soul Designing Eyebrow 02 Dark Brown 0,2гр+0,12гр - фото 1
  • Карандаш для бровей 3 в1 The Saem Eco Soul Designing Eyebrow 02 Dark Brown 0,2гр+0,12гр - фото 2
  • Карандаш для бровей 3 в1 The Saem Eco Soul Designing Eyebrow 02 Dark Brown 0,2гр+0,12гр - фото 3
Карандаш для бровей 3 в1 The Saem Eco Soul Designing Eyebrow 02 Dark Brown 0,2гр+0,12гр - фото 1
Карандаш для бровей 3 в1 The Saem Eco Soul Designing Eyebrow 02 Dark Brown 0,2гр+0,12гр - фото 2
Карандаш для бровей 3 в1 The Saem Eco Soul Designing Eyebrow 02 Dark Brown 0,2гр+0,12гр - фото 3
870 руб. 
1 160 руб. 

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Артикул: 224189
В наличии
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БрендThe Saem
Тип товараМакияж для бровей
Тип средствакарандаш для бровей
Группа оттенковкоричневые и бежевые
ТонThe Saem 02 Dark Brown
КоллекцияThe Saem Eco Soul Designing Eyebrow
Страна бренда Южная Корея
Объем, мл0.2+0.12 г
Упаковка и состав наборагрифель, оттеночная пудра, щеточка, коробка
Многофункциональный карандаш для бровей 3 в 1 (грифель, оттеночная пудра, щеточка). Коричневые оттенки придают натуральный цвет бровям. Тонкая овальная форма карандаша создает четкий контур. Оттеночная пудра заполняет пространство между волосками, делая их визуально густыми. Круглая щеточка создает аккуратную форму бровям


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Карандаш для бровей 3 в1 The Saem Eco Soul Designing Eyebrow 02 Dark Brown 0,2гр+0,12гр - стоимость товара 870 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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