Гель для кожи вокруг глаз Ciracle Eye Contour Gel 15мл

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Легкий гель от Ciracle – лучшее решение для тех, кого беспокоят отеки, темные круги и морщины вокруг глаз. Рекомендуется для использования после 30 лет. Приятная освежающая текстура средства хорошо распределяется по нежной коже век, эффективно увлажняет и питает ее, способствует разглаживанию морщин, уменьшению отечности и темных кругов.

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