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Гелевый BB-крем с водой термальных источников Бельгии. Благодаря особой текстуры тает на лице, превосходно маскируя и выравнивая цвет лица. Целебные воды города Спа сохраняют кожу изумительно увлажненной, гладкой и сияющей на 24 часа, сокращают морщины, питают полезными микроэлементами. Имеет лёгкий влажный финиш, обладает дышащей текстурой и неощутим на коже. Буквально на глазах кожа приобретает ухоженный вид словно после дорогостоящей спа-процедуры.

ББ крем гелевый The Saem Eco Soul Spau Gel BB 02 Natural Beige 40мл - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме на данной странице.