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Автоакустика Ural AS-D200 Armada (1 динамик)

Артикул: 224012
  • Автоакустика Ural AS-D200 Armada (1 динамик) - фото 1
  • Автоакустика Ural AS-D200 Armada (1 динамик) - фото 2
  • Автоакустика Ural AS-D200 Armada (1 динамик) - фото 3
  • Автоакустика Ural AS-D200 Armada (1 динамик) - фото 4
  • Автоакустика Ural AS-D200 Armada (1 динамик) - фото 5
Автоакустика Ural AS-D200 Armada (1 динамик) - фото 1
Автоакустика Ural AS-D200 Armada (1 динамик) - фото 2
Автоакустика Ural AS-D200 Armada (1 динамик) - фото 3
Автоакустика Ural AS-D200 Armada (1 динамик) - фото 4
Автоакустика Ural AS-D200 Armada (1 динамик) - фото 5
1 830 руб. 
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Артикул: 224012
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендUral
Тип товараАвтоакустика
Диаметр излучателя21 см
Импеданс4 Ом
Номинальная мощность150 Вт
Пиковая мощность300 Вт
Чувствительность95 дБ
Длина, см21
Ширина, см21
Высота, см8
Высокая чувствительность. Устойчивая к перегрузкам звуковая катушка размером 1,5 дюйма. Хороший «панч».


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Самовывоз невозможен
Автоакустика Ural AS-D200 Armada (1 динамик) - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 1830 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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