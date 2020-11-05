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Чехол Borasco Hard Case для Samsung Galaxy A10 (A105) синий

Артикул: 224002
Чехол Borasco Hard Case для Samsung Galaxy A10 (A105) синий
510 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 224002
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 6мес
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендBoraSCO
Тип товараНакладка
Для смартфоновSamsung Galaxy A10 (A105)
Защищает экран смартфона от грязи, пыли, влаги и мелких механических повреждений. Легко устанавливается, не требует особого ухода. Оснащено всеми необходимыми отверстиями и вырезами.


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Чехол Borasco Hard Case для Samsung Galaxy A10 (A105) синий - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 510 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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