Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Тип товара
Автоакустика
Количество динамиков в комплекте
2
Форма динамиков
круглая
Количество полос
2
Импеданс, Ом
4
Чувствительность, дБ
90
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 830 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 223977
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Описание товара Автоакустика JBL STAGE1 621 Коаксиальная
Двухполосная коаксиальная АС JBL STAGE1 621 впечатлит вас высоким уровнем качества звука. Это неудивительно, ведь речь идет о продукции JBL, известной пользователям по всему миру. В комплектацию акустики входят два динамика круглой формы, диаметр которых равен 16.6 см. Имеется защитная сетка, исключающая вероятность случайного повреждения источников звука.
Коаксиальная АС JBL STAGE1 621 имеет номинальную мощность, равную 35 Вт. Максимальная мощность значительно выше – 175 Вт. Минимально воспроизводимая частота – 55 Вт. Соответствующий максимальный показатель равен 20 кГц. Чувствительность акустической системы равна 90 дБ, а импеданс – 4 Ом.
Акустическая система укомплектована инструкцией и крепежом. Дизайн упаковки модели соответствует стилистике JBL. На упаковке размещена основная техническая информация.
Двухполосная коаксиальная АС JBL STAGE1 621 впечатлит вас высоким уровнем качества звука. Это неудивительно, ведь речь идет о продукции JBL, известной пользователям по всему миру. В комплектацию акустики входят два динамика круглой формы, диаметр которых равен 16.6 см. Имеется защитная сетка, исключающая вероятность случайного повреждения источников звука.
Коаксиальная АС JBL STAGE1 621 имеет номинальную мощность, равную 35 Вт. Максимальная мощность значительно выше – 175 Вт. Минимально воспроизводимая частота – 55 Вт. Соответствующий максимальный показатель равен 20 кГц. Чувствительность акустической системы равна 90 дБ, а импеданс – 4 Ом.
Акустическая система укомплектована инструкцией и крепежом. Дизайн упаковки модели соответствует стилистике JBL. На упаковке размещена основная техническая информация.
Комментарий:
как замена штатных передних колонок киа спортейдж 3
Источник: Яндекс Маркет
Ирина Л.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный вариант колонок. Звук классный. Рекомендую продавца.
Источник: Яндекс Маркет
Игорь М.
Достоинства:
Комментарий:
динамики для штатной магнитолы то ,что надо
Источник: Яндекс Маркет
Юрий
Достоинства:
Комментарий:
качественно сделана, всë хорошо
Автоакустика JBL STAGE1 621 Коаксиальная - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Автоакустика JBL STAGE1 621 Коаксиальная
Достоинства:
Комментарий:
как замена штатных передних колонок киа спортейдж 3
Достоинства:
Комментарий:
Отличный вариант колонок. Звук классный. Рекомендую продавца.
Достоинства:
Комментарий:
динамики для штатной магнитолы то ,что надо
Достоинства:
Комментарий:
качественно сделана, всë хорошо