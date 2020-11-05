Усилитель Aura AMP-A255 2-ух канальный

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Aura
|Тип товара
|Автомобильный усилитель
|Количество каналов
|2
|Макс. ток предохранителя, А
|25
|Мощность на канал (2 Ом), Вт
|150
|Мощность на канал (4 Ом), Вт
|110
|Отношение сигнал/шум, дБ
|88
|Фильтры
|НЧ / ВЧ
|Мостовой режим
|да
|Размеры (ШхВхД), мм
|180 x 218 x 47
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