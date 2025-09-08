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SSD Накопитель SSD A-Data 1Tb ASU800SS-1TT-C SU800 (ASU800SS-1TT-C) купить в Санкт-Петербурге
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Накопитель SSD A-Data 1Tb ASU800SS-1TT-C SU800 (ASU800SS-1TT-C)

13 Отзывы
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Накопитель SSD A-Data 1Tb ASU800SS-1TT-C SU800 (ASU800SS-1TT-C) - фото 1
Накопитель SSD A-Data 1Tb ASU800SS-1TT-C SU800 (ASU800SS-1TT-C) - фото 2
Накопитель SSD A-Data 1Tb ASU800SS-1TT-C SU800 (ASU800SS-1TT-C) - фото 3
Накопитель SSD A-Data 1Tb ASU800SS-1TT-C SU800 (ASU800SS-1TT-C) - фото 4
Накопитель SSD A-Data 1Tb ASU800SS-1TT-C SU800 (ASU800SS-1TT-C) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем
1024
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
560
Скорость записи, Мб/с
520
Максимальный ресурс записи (TBW)
800
  • Накопитель SSD A-Data 1Tb ASU800SS-1TT-C SU800 (ASU800SS-1TT-C) - фото 1
  • Накопитель SSD A-Data 1Tb ASU800SS-1TT-C SU800 (ASU800SS-1TT-C) - фото 2
  • Накопитель SSD A-Data 1Tb ASU800SS-1TT-C SU800 (ASU800SS-1TT-C) - фото 3
  • Накопитель SSD A-Data 1Tb ASU800SS-1TT-C SU800 (ASU800SS-1TT-C) - фото 4
  • Накопитель SSD A-Data 1Tb ASU800SS-1TT-C SU800 (ASU800SS-1TT-C) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 950 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 223844
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Характеристики

Бренд
A-Data
Тип товара
SSD накопители
Объем SSD (диапазон)
от 750 ГБ до 1 ТБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
до 1000
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
до 1000
Форм-фактор
2.5"
Объем
1024
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
560
Скорость записи, Мб/с
520
Максимальный ресурс записи (TBW)
800
Время наработки на отказ, час
2000000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х10х1
Вес, г.
65

Описание товара Накопитель SSD A-Data 1Tb ASU800SS-1TT-C SU800 (ASU800SS-1TT-C)

1024-гигабайтный SSD-накопитель ADATA SU800 [ASU800SS-1TT-C] подойдет для комплектации любых компьютеров, которые рассчитаны на установку устройств хранения данных, соответствующих 2.5-дюймовому форм-фактору. Объема накопителя хватит для решения любых повседневных задач не только дома, но и в офисе. Вы сможете хранить большое количество данных, в том числе – объемные мультимедийные файлы. SSD-накопитель ADATA SU800 [ASU800SS-1TT-C] использует для подключения популярнейший интерфейс SATA III. Устройство управляется широко распространенным контроллером Silicon Motion SM2258. Скоростные возможности модели соответствуют высокому уровню: скорость чтения сжатых данных может достигать 550 МБ/с, а скорость записи сжатых данных – 500 МБ/с. О высоком уровне надежности устройства свидетельствует показатель ресурса, равный 800 TBW. Ширина, длина и толщина корпуса накопителя равны 70, 100 и 7 мм соответственно. Устройство украшено стильной наклейкой с логотипом производителя. Привлекательно выглядит и коробка, в которую упакован накопитель.

Отзывы о товаре Накопитель SSD A-Data 1Tb ASU800SS-1TT-C SU800 (ASU800SS-1TT-C)

Источник: Яндекс Маркет
08.09.2025
Алексей Б.

Достоинства:


Комментарий:
Пришёл в своей коробке без дополнительной упаковки, пломбы целые. Ещё не устанавливал.
Источник: Яндекс Маркет
15.07.2025
Василий

Достоинства:


Комментарий:
Все работает покупал для замены hdd на ssd на ps4 pro
Источник: Яндекс Маркет
16.06.2025
Александр В.

Достоинства:


Комментарий:
Покупаю уже второй такой. Очень понравился по скоростным характеристикам, а также по соотношению цена/качество. На мой взгляд очень не плохой вариант в средней ценовой категории. Во время эксплуатации нареканий не возникло. Всем заинтересованным рекомендую к покупке. Продавцу и производителю респект и уважение!!!
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2025
Константин К.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошо упакован. По штрих коду проверяется. Установил как главный под систему. Пока все работает, хорошо.
Источник: Яндекс Маркет
22.05.2025
Алексей И.

Достоинства:


Комментарий:
Представитель того семейства SATA SSD у бренда ADATA до которого не добралась общая для большинства брендов тенденция упрощения начинки. Контроллер с DRAM буфером и TLC память с хорошим ресурсом. При приемлемой цене является претендентом на покупку в своем сегменте. Скриншот программы определения чипов во вложении
Источник: Яндекс Маркет
12.04.2025
Иван С.

Достоинства:


Комментарий:
Диск новый. Проверил его состояние в программе Victoria и результат отличный.
Источник: Яндекс Маркет
07.04.2025
Александр

Достоинства:


Комментарий:
Хороший, качественный ссд. Смарт-инфа показала, что новый, включался 4 раза, 0 часов пробега. Много лет использую 2 ссд этой фирмы, плюс юсб-флешки от 4 до 128 Гб, отказов не видел. Надеюсь и этот с десяток лет в мини-пк прослужит.
Источник: Яндекс Маркет
27.02.2025
Алексей П.

Достоинства:


Комментарий:
скорости хорошие, порадовала скорость закачки с диска на диск ( оба в ноутбуке) почти 400 мегабайт в секунду даже при заполнении диска на 90%. что отлично. через родную утилиту можно отслеживать температуру. в алюминиевом ноуте хонор температура была не выше 63 градусов. это хорошая температура.
Источник: Яндекс Маркет
27.02.2025
Алексей Ж.

Достоинства:


Комментарий:
пришло в срок, без упаковки, целый как в описании, клонировал на его ос всё работает, кстати он металлический,на момент покупки была самая низкая цена.
Источник: Яндекс Маркет
25.02.2025
Виктор Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Систему установил, работает, как и должно работать - пока никаких проблем. На оф. сайте по серийному номеру \"пробивается\". Конечно, рано пока о надежности говорить - только около недели пользуюсь.
Источник: Яндекс Маркет
04.02.2025
Сергей Б.

Достоинства:


Комментарий:
вот такой пришёл, ещё не подключал, посмотрим, добавлю отзыв
Источник: Яндекс Маркет
14.02.2022
Олег Л.

Достоинства:


Комментарий:
ставил как системный, реанимировал старый Asus Rog. Рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
19.08.2019
Сергей А.

Достоинства:


Комментарий:
Купил по скидке за 8К. Использую для игр, и доволен на 100%. Немного греется, конечно, но 45 градусов это не много. Для меня - идеальный вариант



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Характеристики
Бренд
A-Data
Тип товара
SSD накопители
Объем SSD (диапазон)
от 750 ГБ до 1 ТБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
до 1000
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
до 1000
Форм-фактор
2.5"
Объем
1024
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
560
Скорость записи, Мб/с
520
Максимальный ресурс записи (TBW)
800
Развернуть
Время наработки на отказ, час
2000000
Страна производитель
Китай
Описание
1024-гигабайтный SSD-накопитель ADATA SU800 [ASU800SS-1TT-C] подойдет для комплектации любых компьютеров, которые рассчитаны на установку устройств хранения данных, соответствующих 2.5-дюймовому форм-фактору. Объема накопителя хватит для решения любых повседневных задач не только дома, но и в офисе. Вы сможете хранить большое количество данных, в том числе – объемные мультимедийные файлы. SSD-накопитель ADATA SU800 [ASU800SS-1TT-C] использует для подключения популярнейший интерфейс SATA III. Устройство управляется широко распространенным контроллером Silicon Motion SM2258. Скоростные возможности модели соответствуют высокому уровню: скорость чтения сжатых данных может достигать 550 МБ/с, а скорость записи сжатых данных – 500 МБ/с. О высоком уровне надежности устройства свидетельствует показатель ресурса, равный 800 TBW. Ширина, длина и толщина корпуса накопителя равны 70, 100 и 7 мм соответственно. Устройство украшено стильной наклейкой с логотипом производителя. Привлекательно выглядит и коробка, в которую упакован накопитель.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
08.09.2025
Алексей Б.

Достоинства:


Комментарий:
Пришёл в своей коробке без дополнительной упаковки, пломбы целые. Ещё не устанавливал.
Источник: Яндекс Маркет
15.07.2025
Василий

Достоинства:


Комментарий:
Все работает покупал для замены hdd на ssd на ps4 pro
Источник: Яндекс Маркет
16.06.2025
Александр В.

Достоинства:


Комментарий:
Покупаю уже второй такой. Очень понравился по скоростным характеристикам, а также по соотношению цена/качество. На мой взгляд очень не плохой вариант в средней ценовой категории. Во время эксплуатации нареканий не возникло. Всем заинтересованным рекомендую к покупке. Продавцу и производителю респект и уважение!!!
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2025
Константин К.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошо упакован. По штрих коду проверяется. Установил как главный под систему. Пока все работает, хорошо.
Источник: Яндекс Маркет
22.05.2025
Алексей И.

Достоинства:


Комментарий:
Представитель того семейства SATA SSD у бренда ADATA до которого не добралась общая для большинства брендов тенденция упрощения начинки. Контроллер с DRAM буфером и TLC память с хорошим ресурсом. При приемлемой цене является претендентом на покупку в своем сегменте. Скриншот программы определения чипов во вложении
Источник: Яндекс Маркет
12.04.2025
Иван С.

Достоинства:


Комментарий:
Диск новый. Проверил его состояние в программе Victoria и результат отличный.
Источник: Яндекс Маркет
07.04.2025
Александр

Достоинства:


Комментарий:
Хороший, качественный ссд. Смарт-инфа показала, что новый, включался 4 раза, 0 часов пробега. Много лет использую 2 ссд этой фирмы, плюс юсб-флешки от 4 до 128 Гб, отказов не видел. Надеюсь и этот с десяток лет в мини-пк прослужит.
Источник: Яндекс Маркет
27.02.2025
Алексей П.

Достоинства:


Комментарий:
скорости хорошие, порадовала скорость закачки с диска на диск ( оба в ноутбуке) почти 400 мегабайт в секунду даже при заполнении диска на 90%. что отлично. через родную утилиту можно отслеживать температуру. в алюминиевом ноуте хонор температура была не выше 63 градусов. это хорошая температура.
Источник: Яндекс Маркет
27.02.2025
Алексей Ж.

Достоинства:


Комментарий:
пришло в срок, без упаковки, целый как в описании, клонировал на его ос всё работает, кстати он металлический,на момент покупки была самая низкая цена.
Источник: Яндекс Маркет
25.02.2025
Виктор Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Систему установил, работает, как и должно работать - пока никаких проблем. На оф. сайте по серийному номеру \"пробивается\". Конечно, рано пока о надежности говорить - только около недели пользуюсь.
Источник: Яндекс Маркет
04.02.2025
Сергей Б.

Достоинства:


Комментарий:
вот такой пришёл, ещё не подключал, посмотрим, добавлю отзыв
Источник: Яндекс Маркет
14.02.2022
Олег Л.

Достоинства:


Комментарий:
ставил как системный, реанимировал старый Asus Rog. Рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
19.08.2019
Сергей А.

Достоинства:


Комментарий:
Купил по скидке за 8К. Использую для игр, и доволен на 100%. Немного греется, конечно, но 45 градусов это не много. Для меня - идеальный вариант


Накопитель SSD A-Data 1Tb ASU800SS-1TT-C SU800 (ASU800SS-1TT-C) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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