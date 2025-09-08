Накопитель SSD A-Data 1Tb ASU800SS-1TT-C SU800 (ASU800SS-1TT-C)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Накопитель SSD A-Data 1Tb ASU800SS-1TT-C SU800 (ASU800SS-1TT-C)
1024-гигабайтный SSD-накопитель ADATA SU800 [ASU800SS-1TT-C] подойдет для комплектации любых компьютеров, которые рассчитаны на установку устройств хранения данных, соответствующих 2.5-дюймовому форм-фактору. Объема накопителя хватит для решения любых повседневных задач не только дома, но и в офисе. Вы сможете хранить большое количество данных, в том числе – объемные мультимедийные файлы. SSD-накопитель ADATA SU800 [ASU800SS-1TT-C] использует для подключения популярнейший интерфейс SATA III. Устройство управляется широко распространенным контроллером Silicon Motion SM2258. Скоростные возможности модели соответствуют высокому уровню: скорость чтения сжатых данных может достигать 550 МБ/с, а скорость записи сжатых данных – 500 МБ/с. О высоком уровне надежности устройства свидетельствует показатель ресурса, равный 800 TBW. Ширина, длина и толщина корпуса накопителя равны 70, 100 и 7 мм соответственно. Устройство украшено стильной наклейкой с логотипом производителя. Привлекательно выглядит и коробка, в которую упакован накопитель.
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Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, Тип флэш памяти, Объем, 2048 ГБ, 512 ГБ, Форм-фактор, M.2 2280
Достоинства:
Комментарий:
Пришёл в своей коробке без дополнительной упаковки, пломбы целые. Ещё не устанавливал.
Достоинства:
Комментарий:
Все работает покупал для замены hdd на ssd на ps4 pro
Достоинства:
Комментарий:
Покупаю уже второй такой. Очень понравился по скоростным характеристикам, а также по соотношению цена/качество. На мой взгляд очень не плохой вариант в средней ценовой категории. Во время эксплуатации нареканий не возникло. Всем заинтересованным рекомендую к покупке. Продавцу и производителю респект и уважение!!!
Достоинства:
Комментарий:
Хорошо упакован. По штрих коду проверяется. Установил как главный под систему. Пока все работает, хорошо.
Достоинства:
Комментарий:
Представитель того семейства SATA SSD у бренда ADATA до которого не добралась общая для большинства брендов тенденция упрощения начинки. Контроллер с DRAM буфером и TLC память с хорошим ресурсом. При приемлемой цене является претендентом на покупку в своем сегменте. Скриншот программы определения чипов во вложении
Достоинства:
Комментарий:
Диск новый. Проверил его состояние в программе Victoria и результат отличный.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший, качественный ссд. Смарт-инфа показала, что новый, включался 4 раза, 0 часов пробега. Много лет использую 2 ссд этой фирмы, плюс юсб-флешки от 4 до 128 Гб, отказов не видел. Надеюсь и этот с десяток лет в мини-пк прослужит.
Достоинства:
Комментарий:
скорости хорошие, порадовала скорость закачки с диска на диск ( оба в ноутбуке) почти 400 мегабайт в секунду даже при заполнении диска на 90%. что отлично. через родную утилиту можно отслеживать температуру. в алюминиевом ноуте хонор температура была не выше 63 градусов. это хорошая температура.
Достоинства:
Комментарий:
пришло в срок, без упаковки, целый как в описании, клонировал на его ос всё работает, кстати он металлический,на момент покупки была самая низкая цена.
Достоинства:
Комментарий:
Систему установил, работает, как и должно работать - пока никаких проблем. На оф. сайте по серийному номеру \"пробивается\". Конечно, рано пока о надежности говорить - только около недели пользуюсь.
Достоинства:
Комментарий:
вот такой пришёл, ещё не подключал, посмотрим, добавлю отзыв
Достоинства:
Комментарий:
ставил как системный, реанимировал старый Asus Rog. Рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Купил по скидке за 8К. Использую для игр, и доволен на 100%. Немного греется, конечно, но 45 градусов это не много. Для меня - идеальный вариант
Отзывы о товаре Накопитель SSD A-Data 1Tb ASU800SS-1TT-C SU800 (ASU800SS-1TT-C)
Достоинства:
Комментарий:
Пришёл в своей коробке без дополнительной упаковки, пломбы целые. Ещё не устанавливал.
Достоинства:
Комментарий:
Все работает покупал для замены hdd на ssd на ps4 pro
Достоинства:
Комментарий:
Покупаю уже второй такой. Очень понравился по скоростным характеристикам, а также по соотношению цена/качество. На мой взгляд очень не плохой вариант в средней ценовой категории. Во время эксплуатации нареканий не возникло. Всем заинтересованным рекомендую к покупке. Продавцу и производителю респект и уважение!!!
Достоинства:
Комментарий:
Хорошо упакован. По штрих коду проверяется. Установил как главный под систему. Пока все работает, хорошо.
Достоинства:
Комментарий:
Представитель того семейства SATA SSD у бренда ADATA до которого не добралась общая для большинства брендов тенденция упрощения начинки. Контроллер с DRAM буфером и TLC память с хорошим ресурсом. При приемлемой цене является претендентом на покупку в своем сегменте. Скриншот программы определения чипов во вложении
Достоинства:
Комментарий:
Диск новый. Проверил его состояние в программе Victoria и результат отличный.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший, качественный ссд. Смарт-инфа показала, что новый, включался 4 раза, 0 часов пробега. Много лет использую 2 ссд этой фирмы, плюс юсб-флешки от 4 до 128 Гб, отказов не видел. Надеюсь и этот с десяток лет в мини-пк прослужит.
Достоинства:
Комментарий:
скорости хорошие, порадовала скорость закачки с диска на диск ( оба в ноутбуке) почти 400 мегабайт в секунду даже при заполнении диска на 90%. что отлично. через родную утилиту можно отслеживать температуру. в алюминиевом ноуте хонор температура была не выше 63 градусов. это хорошая температура.
Достоинства:
Комментарий:
пришло в срок, без упаковки, целый как в описании, клонировал на его ос всё работает, кстати он металлический,на момент покупки была самая низкая цена.
Достоинства:
Комментарий:
Систему установил, работает, как и должно работать - пока никаких проблем. На оф. сайте по серийному номеру \"пробивается\". Конечно, рано пока о надежности говорить - только около недели пользуюсь.
Достоинства:
Комментарий:
вот такой пришёл, ещё не подключал, посмотрим, добавлю отзыв
Достоинства:
Комментарий:
ставил как системный, реанимировал старый Asus Rog. Рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Купил по скидке за 8К. Использую для игр, и доволен на 100%. Немного греется, конечно, но 45 градусов это не много. Для меня - идеальный вариант