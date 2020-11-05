8(812)426-98-99
Поиск по сайту
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Внешний жесткий диск LaCie STHA4000800 4TB d2 Professional LRDMU03 3.5" USB 3.1 TYPE C Black

Артикул: 223754
  • Внешний жесткий диск LaCie STHA4000800 4TB d2 Professional LRDMU03 3.5" USB 3.1 TYPE C Black - фото 1
  • Внешний жесткий диск LaCie STHA4000800 4TB d2 Professional LRDMU03 3.5" USB 3.1 TYPE C Black - фото 2
  • Внешний жесткий диск LaCie STHA4000800 4TB d2 Professional LRDMU03 3.5" USB 3.1 TYPE C Black - фото 3
  • Внешний жесткий диск LaCie STHA4000800 4TB d2 Professional LRDMU03 3.5" USB 3.1 TYPE C Black - фото 4
Внешний жесткий диск LaCie STHA4000800 4TB d2 Professional LRDMU03 3.5" USB 3.1 TYPE C Black - фото 1
Внешний жесткий диск LaCie STHA4000800 4TB d2 Professional LRDMU03 3.5" USB 3.1 TYPE C Black - фото 2
Внешний жесткий диск LaCie STHA4000800 4TB d2 Professional LRDMU03 3.5" USB 3.1 TYPE C Black - фото 3
Внешний жесткий диск LaCie STHA4000800 4TB d2 Professional LRDMU03 3.5" USB 3.1 TYPE C Black - фото 4
17 070 руб. 
Купить
+ 63 КэтКоинов
Артикул: 223754
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
Этот товар можно купить в кредит 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
Поделиться:
Получить подарок
БрендLaCie
Тип товараВнешний жесткий диск
Вес, кг1.4
Объем4 Тб
Размеры (ШхВхД), мм6х13х18.85
Тип дискаHDD
ИнтерфейсUSB 3.1
Материал корпусаметалл
Форм-фактор HDD, дюйм3,5
Цветчерный
Система хранения LaCie d2 Professional существенно увеличивает ёмкость хранилища, позволяя без проблем работать в ресурсоёмких профессиональных приложениях для творчества. LaCie d2 Professional оснащён жёстким диском корпоративного класса Seagate BarraCuda Pro и отличается чрезвычайно высокой производительностью и надёжностью. Он значительно расширяет возможности вашего нового MacBook Pro или другого компьютера Mac с SSD?накопителем. Порт USB?C для подключения к новым моделям Mac. Скорость передачи данных до 240 МБ/с для работы на профессиональном уровне. Порт USB 3.0 для совместимости с Mac и PC. Цельный алюминиевый корпус для снижения шума и вибрации


Теги товара: Черные.


Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Отзывы
Отзыв - отличная возможность поделиться с другими
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.

Оставить отзыв

Самовывоз невозможен
Внешний жесткий диск LaCie STHA4000800 4TB d2 Professional LRDMU03 3.5" USB 3.1 TYPE C Black - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 17070 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

Похожие товары

Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Санкт-Петербурге

8 (812) 426-98-99

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2020. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...