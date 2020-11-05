Монитор Iiyama LCD 23'' Black (XUB2390HS-B1)

Дизайнеры выбирают жидкокристаллический монитор IIYAMA ProLite XUB2390HS-B1 в корпусе черного цвета, имеющий диагональ 23. Матрица AH-IPS, использованная в этой модели, дает отклик в 4 мс. Экран, имеющий отношения сторон 16:9, позволяет получить широкие углы обзора, а отсутствие изогнутости спасает от бликов по бокам экрана. Модель IIYAMA ProLite XUB2390HS-B1 допускает поворот на 90 градусов (портретный режим). Монитор можно наклонить и отрегулировать высоту так, чтобы глаза пользователя смотрели на середину экрана. Есть собственная акустическая система мощностью в 4 Вт. В состоянии работы монитор требует 24 Вт, а в спящем режиме энергопотребление снижается до 0.5 Вт. Ширина монитора с подставкой составляет 532.5 мм, а высота зависит от регулировки и может быть от 386 до 516 мм.