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Наручные часы Emporio Armani AR11177

Артикул: 223434
Наручные часы Emporio Armani AR11177
17 770 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 223434
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Коллекция AR111
filter_noneТовар входит в коллекцию AR111

Коллекция AR111

БрендEmporio Armani
Тип товараНаручные часы
Страна бренда США
Модельный рядDress
Стекломинеральное
Браслет/ременьбраслет из нержавеющей стали
ВодозащитаWR 30
Материал корпусанержавеющая сталь
Отображение временианалоговое
Цифрыримские
Механизмкварцевые часы
Полженские
Противоударныенет
Прочееразмеры 30x30 мм
Форма корпусаквадратные
Цвет корпусарозовое золото
Цвет циферблатаперламутровый
Кварцевые часы. Формат 12 часов. Секундная стрелка центральная.


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