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Корпус Zalman N3 (N3 BLACK)

Артикул: 223224
  • Корпус Zalman N3 (N3 BLACK) - фото 1
  • Корпус Zalman N3 (N3 BLACK) - фото 2
  • Корпус Zalman N3 (N3 BLACK) - фото 3
  • Корпус Zalman N3 (N3 BLACK) - фото 4
  • Корпус Zalman N3 (N3 BLACK) - фото 5
Корпус Zalman N3 (N3 BLACK) - фото 1
Корпус Zalman N3 (N3 BLACK) - фото 2
Корпус Zalman N3 (N3 BLACK) - фото 3
Корпус Zalman N3 (N3 BLACK) - фото 4
Корпус Zalman N3 (N3 BLACK) - фото 5
3 550 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 223224
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендZalman
Тип товараКорпуса
Блок питаниянет
Вес, кг5.1
Встроенные вентиляторыда
Встроенный кард-ридернет
Высота, см47
Длина, см46.8
Материал корпусасталь
Места для доп. вентиляторовесть
Окно на боковой стенкеда
Передняя дверьнет
Разъемы на лицевой панелиUSB x3, наушники, микрофон
Форм-факторATX, mATX, Mini-ITX
Цвет корпусачерный
Число внутренних отсеков 3,52
Число отсеков 5,251
Ширина, см19.8
Компьютерный корпус обладает прочной структурой, которая надежно фиксирует компьютерные комплектующие и защищает их от внешних физических воздействий.


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Корпус Zalman N3 (N3 BLACK) - данный товар вы можете купить по цене по цене 3550 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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