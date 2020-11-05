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Корпус Thermaltake View 21 TG (CA-1I3-00M1WN-00)

Артикул: 223217
  • Корпус Thermaltake View 21 TG (CA-1I3-00M1WN-00) - фото 1
  • Корпус Thermaltake View 21 TG (CA-1I3-00M1WN-00) - фото 2
  • Корпус Thermaltake View 21 TG (CA-1I3-00M1WN-00) - фото 3
  • Корпус Thermaltake View 21 TG (CA-1I3-00M1WN-00) - фото 4
  • Корпус Thermaltake View 21 TG (CA-1I3-00M1WN-00) - фото 5
  • Корпус Thermaltake View 21 TG (CA-1I3-00M1WN-00) - фото 6
  • Корпус Thermaltake View 21 TG (CA-1I3-00M1WN-00) - фото 7
  • Корпус Thermaltake View 21 TG (CA-1I3-00M1WN-00) - фото 8
  • Корпус Thermaltake View 21 TG (CA-1I3-00M1WN-00) - фото 9
  • Корпус Thermaltake View 21 TG (CA-1I3-00M1WN-00) - фото 10
Корпус Thermaltake View 21 TG (CA-1I3-00M1WN-00) - фото 1
Корпус Thermaltake View 21 TG (CA-1I3-00M1WN-00) - фото 2
Корпус Thermaltake View 21 TG (CA-1I3-00M1WN-00) - фото 3
Корпус Thermaltake View 21 TG (CA-1I3-00M1WN-00) - фото 4
Корпус Thermaltake View 21 TG (CA-1I3-00M1WN-00) - фото 5
Корпус Thermaltake View 21 TG (CA-1I3-00M1WN-00) - фото 6
Корпус Thermaltake View 21 TG (CA-1I3-00M1WN-00) - фото 7
Корпус Thermaltake View 21 TG (CA-1I3-00M1WN-00) - фото 8
Корпус Thermaltake View 21 TG (CA-1I3-00M1WN-00) - фото 9
Корпус Thermaltake View 21 TG (CA-1I3-00M1WN-00) - фото 10
5 620 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 223217
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БрендThermaltake
Тип товараКорпуса
Блок питаниянет
Вес, кг8
Встроенные вентиляторыда
Встроенный кард-ридернет
Высота, см49.2
Длина, см47.1
Материал корпусасталь
Места для доп. вентиляторовесть
Окно на боковой стенкеда
Передняя дверьнет
Разъемы на лицевой панелиUSB 3.0 x2, наушники, микрофон
Форм-факторATX, mATX, Mini-ITX
Цвет корпусачерный
Число внутренних отсеков 3,52
Число отсеков 5,25нет
Ширина, см20.8
Корпус Thermaltake View 21 TG оснащается боковым окном из закаленного стекла. Оно позволяет наблюдать за установленными комплектующими. Закаленное стекло отличается повышенной прочностью, благодаря чему оно выдерживает небольшие механические воздействия при эксплуатации. Корпус Thermaltake View 21 TG изготовлен в черном цвете. Он имеет лаконичное внешнее исполнение. Производитель решил обойтись без лишних деталей, создал простую модель для домашнего и офисного использования. Выпущен корпус в типоразмере Midi-Tower. Он имеет оптимальные размеры, а для его размещения используются ножки, обеспечивающие устойчивость конструкции. В корпус предустановлен вентилятор на 120 мм. Он оснащается пылевым фильтром, задерживающим механические частицы из воздуха. Корпус поддерживает установку жидкостного охлаждения. Подобная система лучше справляется с отводом тепла от процессора. Можно поставить и стандартный кулер, его высота не может превышать 160 мм. Комплектация: фильтр для очистки воздуха от пыли, салазки.


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