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Главная Фотоаппараты и видеокамеры Объективы Panasonic Объектив Panasonic Lumix H-ES12060E 2.8-4.0 ASPH./POWER O.I.S.

Объектив Panasonic Lumix H-ES12060E 2.8-4.0 ASPH./POWER O.I.S.

Артикул: 222950
  • Объектив Panasonic Lumix H-ES12060E 2.8-4.0 ASPH./POWER O.I.S. - фото 1
  • Объектив Panasonic Lumix H-ES12060E 2.8-4.0 ASPH./POWER O.I.S. - фото 2
  • Объектив Panasonic Lumix H-ES12060E 2.8-4.0 ASPH./POWER O.I.S. - фото 3
  • Объектив Panasonic Lumix H-ES12060E 2.8-4.0 ASPH./POWER O.I.S. - фото 4
Объектив Panasonic Lumix H-ES12060E 2.8-4.0 ASPH./POWER O.I.S. - фото 1
Объектив Panasonic Lumix H-ES12060E 2.8-4.0 ASPH./POWER O.I.S. - фото 2
Объектив Panasonic Lumix H-ES12060E 2.8-4.0 ASPH./POWER O.I.S. - фото 3
Объектив Panasonic Lumix H-ES12060E 2.8-4.0 ASPH./POWER O.I.S. - фото 4
64 558 руб. 
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+ 156 КэтКоинов
Артикул: 222950
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
Этот товар можно купить в кредит 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендPanasonic
Тип товараОбъектив
Адаптирован для видеосъемкида
БайонетMicro 4/3
Внутренняя фокусировканет
Диаметр фильтра62 мм
Тип объективаширокоугольный Zoom
Ультразвуковой приводнет
Автофокусесть
Диафрагма (F) при макс. фокусном расстоянии4
Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянии2.8
Макс. фокусное расстояние Zoom-объектива, мм60
Мин. фокусное расстояние Zoom-объектива/фокусное расстояние фикс-объектива, мм12
Стабилизатор изображенияесть
Фокусное расстояниепостоянное
Вес, кг0.32
Долгожданный зум-объектив LEICA наконец-то появился на рынке. новинка с фокусным расстоянием 12—60 мм (эквивалент пленки 35 мм: 24—120 мм) предоставляет возможность гибкого кадрирования от захватывающих пейзажей до выразительных портретов с фокусным растоянием 60 мм. Ошеломляющее разрешение объективов LEICA DG обеспечивает четкую передачу изображения по всему кадру. Встроенный оптический стабилизатор Power O.I.S. может работать в паре с внутрикамерным для максимальной эффективности, а защита от пыли, дождя и мороза позволяет снимать в самых жестких погодных условиях


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Самовывоз невозможен
Объектив Panasonic Lumix H-ES12060E 2.8-4.0 ASPH./POWER O.I.S. - стоимость товара 64558 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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