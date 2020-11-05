Цифровой фотоаппарат Sony Alpha ILCE-7RM3 Body , черный

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Sony
|Тип товара
|Цифровой фотоаппарат со сменной оптикой
|Разрешение матрицы, Мпикс
|42.4
|Физический размер матрицы
|35.9x24 мм
|Кроп-фактор
|1
|Тип матрицы
|CMOS
|Bluetooth
|есть
|Комплектация
|фотоаппарат, аккумулятор NP-FZ100, зарядное устройство BC-QZ1 со шнуром питания, плечевой ремень, заглушка на камеру, крышка башмака вспышки, кабель USB 3.1 тип С, защита кабеля
|Светочувствительность
|100-3200 ISO
|Габариты (ШхВхГ)
|126.9x95.6x73.7 мм
|Байонет
|Sony E
|Объектив в комплекте
|нет
|Встроенная вспышка
|нет
|Крепление внешней вспышки
|башмак
|Интерфейсы
|USB 3.0 с поддержкой зарядки, HDMI, микрофонный вход, выход на наушники, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, разъем для пульта ДУ
|Формат аккумулятора
|свой собственный
|Wi-Fi
|есть
|Тип карт памяти
|SD, SDHC, SDXC, Memory Stick, Memory Stick Duo, Memory Stick Pro Duo, Memory Stick PRO-HG Duo
|Тип видоискателя
|электронный
|Состояние товара
|новый
|Система стабилизации изображения
|оптическая
|Влагозащита
|нет
|GPS
|нет
|Цвет
|черный
|Скорость серийной съемки
|10 кадр./сек
|Запись видео
|есть
|Максимальное разрешение видеосъемки
|3840x2160
|Размер дисплея, дюйм
|2.95
|Разрешение дисплея (точек)
|1440000
|Тип дисплея
|ЖК, поворотный, сенсорный
|Вес, кг
|0.657
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