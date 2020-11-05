Цифровой фотоаппарат Sony Alpha ILCE-7RM3 Body , черный

Инновационная компактная полнокадровая камера со сменной оптикой ?7R III – это высокое разрешение 42,4 МП, широкий динамический диапазон (до 15 ступеней), серийная съемка со скоростью 10 кадров/с, быстрая и точная фазовая автофокусировка с широким покрытием кадра, улучшенная эргономика (джойстик АФ, сенсорный экран), аккумулятор высокой емкости, дистанционная съемка с ПК, запись 4K видео. Это превосходная универсальная камера для широкого диапазона сюжетов: пейзажи, студийные портреты, жанровая и уличная фотография, свадебная фотография и съемка других мероприятий, съемка спорта и дикой фауны, фотожурналистика, интерьерная съемка, репродукция – что бы вы ни снимали, с ?7R III вы будете на первых позициях.