Моноблок Dell Inspiron 3480 (3480-4256)

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|Этот товар можно купить в кредит
|Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
|Бренд
|Dell
|Тип товара
|Моноблок
|Операционная система
|Linux
|Цвет
|черный
|Разрешение экрана
|1920x1080
|Беспроводные интерфейсы
|Bluetooth, Wi-Fi
|Оптический привод
|нет
|Тип подсветки экрана
|LED
|Процессор
|Intel
|Модель процессора
|Core i3 8145U
|Частота работы процессора, ГГц
|2.1
|Диагональ экрана, дюйм
|23.8
|Тип оперативной памяти
|DDR4
|Тип жесткого диска
|HDD
|Тип видеокарты
|внешняя
|Сенсорный экран
|нет
|Количество ядер процессора
|2
|Частота оперативной памяти, МГц
|2400
|Объем оперативной памяти, МБ
|4096
|Максимальный объем оперативной памяти, МБ
|32000
|Объем жесткого диска, ГБ
|1000
|Проводная сеть
|RJ45
|Камера
|есть
|Модем
|нет
|Дополнительно
|клавиатура и мышь в комплекте
|Размеры (ШxВxГ), мм
|497.9x239.4x41.5
|Вес, кг
|4.27
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