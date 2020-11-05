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Машинка для стрижки Harizma Old Scull черный (насадок в компл:4шт)

Артикул: 222741
Машинка для стрижки Harizma Old Scull черный (насадок в компл:4шт)
3 340 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 222741
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендHarizma
Тип товараМашинки для стрижки волос
Время автономной работы240
Количество насадок4
Комплектация4 насадки, сетевой адаптер, щетка для чистки, смазочное масло для ухода за ножевым блоком
Количество элементов питания1
Максимальная длина стрижки12
Материал лезвийнержавеющая сталь
Минимальная длина стрижки0,5
Питаниеот сети/аккумулятора
Тип элементов питанияLi-Ion
Профессиональная машинка для стрижки волос harizma Old Scull оснащена комбинированной системой питания и позволяет осуществлять работу, как от перезаряжаемой аккумуляторной батареи, так и от сети через адаптер. Высококачественный литиевый аккумулятор нового поколения повышенной ёмкости обеспечивает непрерывную работу мотора от аккумулятора до 240 минут.Классический корпус, отличная работа ножевого блока из высокоуглеродистой нержавеющей стали в сочетании с мощным аккумулятором гарантируют высокий уровень комфорта при стрижке.


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Самовывоз невозможен
Машинка для стрижки Harizma Old Scull черный (насадок в компл:4шт) - по цене 3340 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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